وفاة شقيقة عبدالرحمن أبو زهرة

أعلن الموسيقار أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة، وفاة عمته "سعدية"، والتي رحلت عن عالمنا، صباح اليوم.

وكتب أبوزهرة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "توفيت فجر اليوم عمتي سعدية".

كان أحمد أبوزهرة، أعرب عن استيائه الشديد من الشائعات التي تدور حول والده عبر "السوشيال ميديا"، في الفترة الأخيرة، قائلًا: "أنا بجد مش فاهم هي الناس اللي بتعمل حسابات مضروبة وبتكتب كلام بالشكل ده بتستفيد إيه؟".

ووجه عبدالرحمن أبوزهرة، تحذيرًا لمُتابعيه، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، بعدم الانسياق وراء الشائعات ومتابعة الصفحات التي تنتحل اسمه، قائلًا: "ليس لدي حساب على تويتر، وهناك أكونت غير حقيقى باسمي، ومن أنشأ هذا الأكونت سوف يلاحق قانونيًا، وكل ما ينشر بهذا الحساب غير حقيقي ومحض افتراءت".