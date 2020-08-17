عاجل.. رئيس الوزراء: نسعى لتحجيم الإصابة بكورونا الفترة المقبلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لتحجيم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أننا مقبلون على فترة دخول المدارس والجامعات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة مستجدات الموقف الطبي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وأكد مدبولي، خلال الاجتماع، ضرورة الاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا"، وعدم التراخي في الالتزام بها، للحفاظ على ما تحقق من معدلات منخفضة خلال الفترة الماضية.