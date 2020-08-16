مدبولي: مصر بدأت مرحلة جديدة من النقل الجماعي بالمشروعات الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاستثمارات في مجال السكة الحديد وصلت إلى أكثر من 86 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مترو الأنفاق والجر الكهربائي وصل الاستثمار فيه إلى 261 مليار جنيه، كاشفا عن أن الحكومة ستبدأ في عمل مشروع كبير يخص ترام الإسكندرية ومترو أبو قير.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بحفل افتتاح الرئيس السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وعددٍ من المشروعات القومية بمجال النقل، أن مصر بدأت مرحلة جديدة من النقل الجماعي، وهي وسائل العالم كله كان يقتنيها مثل القطار الكهربائي وقطار مونوريل، الذي يخدم مدينة 6 أكتوبر ومشروع القطار الفائق السرعة.

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح، اليوم، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى؛ لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكل مدن ومحافظات الجمهورية.

وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، إضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.