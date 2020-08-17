جامعة حلوان تقبل دفعة جديدة من طلبة ماجستير ودكتوراه الملكية الفكرية

أعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بـ جامعة حلوان عن فتح باب القبول لدفعة جديدة (نسبة 50% من الدراسة بنظام التعليم عن بعد – أون لاين) للالتحاق ببرامج المعهد القومي للملكية الفكرية، للحصول على درجة الماجستير في علوم الملكية الفكرية (الدراسة باللغة العربية) ودرجة الماجستير في الملكية الفكرية وإدارة الإبداع (الدراسة باللغة الإنجليزية)، ودرجة دكتوراه الفلسفة في الملكية الفكرية.

وأوضح الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، أنّه يمكن التقدم للماجستير لحملة المؤهلات العليا في كافة التخصصات والكليات العسكرية بكافة التخصصات، والعاملين بمكاتب الملكية الفكرية، في ما عدا الدكتوراه تتطلب الحصول على درجة الماجستير في الملكية الفكرية أو دبلومي دراسات عليا في الحقوق أحدهما في الملكية الفكرية والأخر في القانون العام أو الخاص من أحد الجامعات المصرية أو ما يعادلها، حيث يتم عمل مقاصة للحاصلين على دبلوم الملكية الفكرية، وتكون الأولوية في القبول للأسبق في التقدم والذي يستوفي الشروط المطلوبة.

ويتم تقديم الأوراق المطلوبة بمقر المعهد بجاردن سيتي وتكون الدراسة مسائية بمقر المعهد يوم واحد أسبوعيا (الجمعة أو السبت) وباقي المحاضرات أون لاين بنظام التعليم عن بعد، حيث يوجد مكتبة علمية متخصصة في الملكية الفكرية بالمعهد وهي الوحيدة المتخصصة على مستوى مصر.

المصروفات الدراسية

- تكلفة درجة الماجستير (الدراسة باللغة العربية): الساعة المعتمدة 230 جنيهًا لمدة 48 ساعة معتمدة، وفقًا لأسعار 2019-2020.

- تكلفة درجة الماجستير (الدراسة باللغة الإنجليزية): الساعة المعتمدة 500 جنيه لمدة 48 ساعة معتمدة، وفقًا لأسعار 2019-2020.

- تكلفة درجة دكتوراه الفلسفة في الملكية الفكرية/ 450 جنيهًا لمدة 60 ساعة معتمدة، وفقًا لأسعار 2019-2020.

على الراغبين في الالتحاق بالمعهد ضرورة استيفاء المستندات التالية

- شهادة البكالوريوس أو الليسانس.

- بيان بتقديرات المقررات الدراسية طوال سنوات الدراسة.

- شهادة بدبلوم الدراسات العليا في الملكية الفكرية.

- شهادة بدبلوم الدراسات العليا في القانون العام أو الخاص أو شهادة الماجستير في الملكية الفكرية وذلك لراغبي الالتحاق ببرنامج الدكتوراه.

- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- عدد (6) صورة شخصية حديثة 4×6.

- تقديم المستند الدال على الموقف من التجنيد (أدى الخدمة – إعفاء نهائي – تأجيل)، على أن يكون المتقدم غير مقيد بالدراسات العليا بأي جامعة أو مؤسسة تعليمية آخرى.

وذلك بمقر المعهد في العنوان التالي: 4 شارع كمال الدين صلاح - جاردن سيتي - أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة.