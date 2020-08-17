جامعة حلوان: 31 ألفا و584 طالبا تقدموا لاختبارات القدرات حتى الآن

أعلنت جامعة حلوان، أنَّ أعداد الطلاب الذين أدوا اختبارات القدرات من طلاب الثانوية العامة 2020 -2021 حتى الآن الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات بالجامعة، بلغ 31 ألفا و584 طالبًا وطالبة بالجامعة.

ووفق بيان صادر عن جامعة حلوان، أقيمت الاختبارات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حيث تعد اختبارات القدرات مقياس أداء هام للطلاب وقدراتهم في هذه التخصصات المميزة، للتماشي مع هذه المقررات الدراسية العملية التي تحتاج إلى مواهب فريدة.

وجاءت أعداد المتقدمين بكلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة حتى الآن 3 آلاف و199 طالبة، وكلية التربية الرياضية بنين بالهرم 4 آلاف و729 طالبًا، وكلية التربية الفنية 5085 طالبًا وطالبة، والتربية الموسيقية 2359 طالبًا وطالبة، والفنون التطبيقية 4782 طالبًا وطالبة، والفنون الجميلة عمارة 3009 طالب وطالبة، والفنون الجميلة فنون 8421 طالب وطالبة.

جدير بالذكر أنَّ اختبارات القدرات بجامعة حلوان بدأت يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020.