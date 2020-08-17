الإمارات تدين هجمات الحوثيين ضد المدنيين في السعودية

أدانت الإمارات، اليوم، محاولات الحوثيين المدعومين من إيران استهداف مناطق مدنية في السعودية، من خلال إطلاق صاروخ باليستي باتجاه المنطقة الجنوبية تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية "التحالف العربي"، من اعتراضه وتدميره.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، الوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

الخارجية الإماراتية: أن أمن بلادنا والسعودية كل لا يتجزأ

وأكدت الخارجية الإماراتية، أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشارت الوزاة الإماراتية، إلى أن استمرار هذه الهجمات، يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من "الانقلاب الحوثي" واعتبرته دليلاً جديداً على سعي الحوثيين إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.