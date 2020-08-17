الولايات المتحدة تسجل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة سجلت 42048 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 5 ملايين و403 آلاف و361 حالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أنه جرى تسجيل 571 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات المتعلقة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 170052حالة.