ضبط أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة في صيدلية بإسنا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه بناءً على تعليمات رئيس الإدارة المركزية بهيئة الدواء المصري الدكتورة رشا زيادة، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي الدكتور أحمد كامل، وبتوجيهات هيئة الرقابة الإدارية، تم ضبط بعض الأدوية مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة المصرية، وذلك في صيدلية بمدينة إسنا.

وخرجت الحملات بتكليف من مديرية الصحة بالأقصر، وتم ضبط بعض الأدوية مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة المصرية، وبالمخالفة للمواد رقم 57 و59 و81 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بقانون 106 لسنة 1980، 281 لسنة 1994، بإحدى الصيدليات بقرى إسنا التابعة لمحافظة الأقصر، وتم تحريز المضبوطات وعمل محضر رقم 5382 لسنة 2020 إداري إسنا.