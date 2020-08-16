هديل ماجد من ذوي القدرات تقدم أغنية "أرض الجمال لبنان": دعما لأشقائنا

عرض الإعلامي وائل الإبراشي خلال تقديمه لبرنامج "التاسعة" أغنية جديدة لهديل ماجد، فنانة من ذوى القدرات الخاصة، والتي جاءت باسم "أرض الجمال لبنان"، وفيها شرحت الوضع الصعب الذي تعانيه بيروت بعد انفجار المرفأ قبل أيام.

من جانبها، قالت هديل ماجد، إنها قد تأثرت بما وقع في بيروت من انفجار ومشاهد مأساوية، ومنها أحد المشاهد لسيدة عجوز تعزف على البيانو بداخل منزلها الذي خرب تماما نتيجة الانفجار، ما دفعها لإنتاج تلك الأغنية.

وأضافت "ماجد" خلال مداخلة هاتفيه لها بالبرنامج المذاع على الفضائية المصرية، أن كاتب الأغنية قد نجح في كتابتها في فترة لم تتجاوز الربع ساعة، وهي التي لحنها شريف حمدي الأستاذ بالتربية الموسيقية في ساعة زمن واحدة، موضحة أنها وبمجرد ما استمعت للأغنية قامت بتسجيلها في اليوم التالي للتلحين، وهدفت من تلك الأغنية تحسين الحالة النفسية لأخواتنا في لبنان والتأكيد على وقوف الشعب المصري بجوارهم.