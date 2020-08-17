صرف سلع تموينية بـ33.5 مليون جنيه لمواطني الأقصر

قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إنه تم خلال النصف الأول من شهر أغسطس 2020 وحتى الآن، صرف سلع تموينية بمبلغ 33.5 مليون جنيه بنسبة 78% من إجمالي قيمة الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم التموينية.

وأضاف "صلاح" أنه تم خلال الأيام الماضية صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 1.4 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر يوليو لعدد 64273 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، وصرف 39مليون رغيف خبز بلدي بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي قدره 2.6 مليون رغيف/ يوم.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه تم أيضاً صرف كمية قدرها 2318 طن دقيق بلدي مدعم بالبطاقات التموينية من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية، ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، وتوجيهات معالي المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأنشطة التموينية بمحافظة الأقصر.

وكانت مديرية التموين بالأقصر قد صرفت خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري تم صرف سلع تموينية بمبلغ 21.7 مليون جنيه بنسبة 50.4% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.

كما تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 1.1 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر يوليو لعدد 49329 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، وصرف 18.3 مليون رغيف بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل يومي قدره 2.6 مليون رغيف/ يوم.

وتم صرف 1150 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين، كما تم تحرير عدد 266 محضر ومخالفة تموينية ضد المخابز والأنشطة الأخرى المخالفين للقرارات والقوانين الوزارية التموينية وجاري المتابعة المستمرة للأسواق وجميع الأنشطة التموينية.

وفى نفس السياق أصدر جهاز حماية المستهلك بمديرية تموين الأقصر نشرة بكافة تفاصيل التسعيرة الأسبوعية للخضر والفاكهة لمراقبة الأسعار بالأسواق، وذلك في ضوء الإجراءات التي يقوم بها الجهاز لتكثيف الرقابة علي الأسواق، ومكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة، أو عدم الالتزام بالأسعار المعتمدة أو المعلنة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك.

وأكدت المديرية على أنه سيتم التصدي بحزم لكل مخالف حيث أن قانون حماية المستهلك يعاقب على البيع بأزيد من السعر المعتمد أو المعلن بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، موجهاً الدعوة إلى كافة المستهلكين إلى معاونة الجهاز في ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم، وذلك حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.