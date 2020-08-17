شركات السياحة: قانون بوابة العمرة يهدف لمصلحة المواطن المصري

قال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن قانون بوابة العمرة المصرية تتم مراجعته حالياً بوزارة العدل، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.

وأضاف "الغمري" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مسودة مشروع القانون جيدة للغاية، حيث يهدف في الأساس للحفاظ على حقوق المواطن المصري وضمان الحصول على خدمة جيدة، إضافة إلى المحافظة على حقوق الشركات السياحية كجهة وحيدة لتنظيم رحلات العمرة.

وأشار إلى أن شركات السياحة المصرية لم تسترد إلى الآن من الجهات السعودية قيمة برامج العمرة التي تم إلغاؤها العام الماضي بسبب فيروس كورونا، فضلا عن حجوزات الفنادق خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان والتي تبلغ نحو 100 مليون ريال، موضحا أنه تم إيداع بعض من تلك المبالغ في المحفظة النقدية للشركات المصرية بالسعودية، إلا أنه لم يتم تحويلها لحساباتها بالبنوك المصرية حتى الآن، موضحا أنه قد يتم إرجاء بعض تلك المبالغ لحجوزات العمرة للعام الحالي.

وكانت الحكومة المصرية قد وافقت خلال شهر يوليو من العام الماضي على إنشاء البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة، وذلك للحفاظ على حقوق المواطنين المصريين.