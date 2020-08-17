وفاة ابن خالة الفنان خالد سليم

أعلن الفنان خالد سليم وفاة ابن خالته، اليوم، بحسب ما أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب خالد سليم، عبر حسابه على فيس بوك، قائلًا: "البقاء لله.. انتقل إلى رحمة الله تعالى ابن خالتي أحمد فاروق العطفي، إنّا لله وإنّا اليه راجعون.. رجاءً اقرأوا له الفاتحة".

وانتهى خالد سليم، منذ أيام من تسجيل حلقات برنامجه الجديد "قعدة رجالة"، في موسمه الثالث، الذي صوره في بيروت، على مدار الأيام الماضية، الذي يستضيف فيه أهم نجمات الوطن العربي.

وكان أعلن المطرب خالد سليم، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" عن اشتياقه للحفلات والجمهور، خاصة بعد فترة توقف طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال "سليم" على صفحته بتويتر: "الجمهور.. المايك.. الحفلات أكتر 3 كلمات وحشوني الفترة اللي فاتت، إن شاء الله الفترة دي تخلص ونرجع نتجمع من تاني ونغني سوا".