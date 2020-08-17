"صحة النواب" توافق على قرض بـ50 مليون دولار لمواجهة كورونا

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العماري، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي؛ لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة "كوفيد-19" مصر، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 5/7/2020.

ووفقا للاتفاق، يقدم البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية "البنك" لمصر (المقترض) قرضا بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل المشروع، ويسدّد القرض على 60 قسطا نصف سنوي، وفترة السماح 5 سنوات، وطبقا للاتفاق، ينتهي حق المقترض في السحب من حصيلة القرض في 30 يونيو 2022 أو في أي تاريخ آخر يحدده البنك بناء على طلب المقترض "تاريخ إقفال القرض".

ويهدف الاتفاق إلى تعزيز الوقاية والكشف والاستجابة لوباء كورونا، ويشكل هذا المشروع إحدى مراحل البرنامج الذي تتولى وزارة الصحة والسكان مسؤولية تنفيذه وفقا للإجراءات التالية:

- الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا كوفيد 19.

- توفير المعدات الطبية وإدارة التنفيذ والرقابة والتقييم.

- الاستجابة لحالات الطوارئ العارضة.