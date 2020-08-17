تشكيل لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع بشمال سيناء

أصدر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء قرارًا بتشكيل لجنة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، لحل أزمة الاختناقات المرورية الناتجة عن الوقوف والانتظار العشوائي بالشوارع والطرق والمحاور الرئيسية على مستوى المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية والرسوم المحصلة نظير هذه الخدمة.

وأكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أن اللجنة برئاسته وعضوية رؤساء مجالس المدن وقائد مرور شمال سيناء ومديري الشئون المالية والإدارية والشئون القانونية.

وأضاف الغندور خلال الاجتماع الأول للجنة برئاسته، أن اللجنة تختص بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وفقًا لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك، وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي في الأحوال والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.

ولفت إلى أن اللجنة تختص بتحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة في القائمين على العمل بتنظيم انتظار المركبات لدى الشركات أو الأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد القائمين علي تنظيم انتظار المركبات.

أشار الغندور، إلي تشكيل أمانة فنية لتلقي طلبات رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، علي أن تستعين لجنة تنظيم انتظار المركبات بمن تراه مناسبًا لها.وطالب الغندور، رؤساء مجالس المدن بتحديد أماكن انتظار السيارات علي الطرق والمحاور الرئيسية والشوارع بنطاق المحافظة ، والرسوم التي سيتم تحصيلها نظير هذه الخدمة، مع مراعاة المستوي الاقتصادي للمكان، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور بالمركز.