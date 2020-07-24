رئيس التحرير

محمود مسلم

الانتهاء من رصف وتجميل ميدان النصر بوسط العريش

كتب:

حسين ابراهيم
12:47 م | الجمعة 24 يوليو 2020
ميدان النصر

ميدان النصر

انتهى مجلس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، من رصف ميدان النصر والشوارع المحيطة له، بعد الانتهاء من عملية استكمال رصف وتزيين وتشجير المنطقة.

فيما تنفذ الشركات المختصة أوسع عملية رصف بشوارع العريش قادمة من منطقة النصر بثلاث اتجاهات، وهي الاتجاه القادم من الضاحية والمستشفى، واتجاه البحر على دوران مسجد النصر، والاتجاه المؤدي إلى شارع 23 يوليو ووسط المدينة ومنطقة سوق السمك.

وسوف تستكمل الشركة المختصة عملية التعليمات والاتفاقات بشأن ميادين العريش، وهي عملية طلاء الأرصفة والبلدورات وتوحيد لون المحال التجارية في شوارع العريش الرئيسية.

وكانت الشركات المختصة بعملية المقاولات، انتهت 3 ميادين بشكل تام وهي ميدان الرفاعي والساعة والقاهرة، وجار عمل اللمسات الأخيرة في ميداني النصر والميناء.

 

اقرأ المزيد:

الانتهاء من تجميل ميدان النصر بوسط العريش

الضحية الـ14 بشمال سيناء.. وفاة مسن بكورونا في مستشفى العريش العام

مستشفى العريش ينفى إصابة 5 أطباء بفيروس كورونا

محافظ شمال سيناء يتفقد مشروع إنتاج الكمامات في العريش

مريض كورونا داخل عزل العريش: مشتاق لـ"فتة وشوربة من أيد حماتي"

"العريش الجديدة" تستعد لافتتاحات الميادين وشاطئ المدينة