الانتهاء من رصف وتجميل ميدان النصر بوسط العريش

انتهى مجلس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، من رصف ميدان النصر والشوارع المحيطة له، بعد الانتهاء من عملية استكمال رصف وتزيين وتشجير المنطقة.

فيما تنفذ الشركات المختصة أوسع عملية رصف بشوارع العريش قادمة من منطقة النصر بثلاث اتجاهات، وهي الاتجاه القادم من الضاحية والمستشفى، واتجاه البحر على دوران مسجد النصر، والاتجاه المؤدي إلى شارع 23 يوليو ووسط المدينة ومنطقة سوق السمك.

وسوف تستكمل الشركة المختصة عملية التعليمات والاتفاقات بشأن ميادين العريش، وهي عملية طلاء الأرصفة والبلدورات وتوحيد لون المحال التجارية في شوارع العريش الرئيسية.

وكانت الشركات المختصة بعملية المقاولات، انتهت 3 ميادين بشكل تام وهي ميدان الرفاعي والساعة والقاهرة، وجار عمل اللمسات الأخيرة في ميداني النصر والميناء.