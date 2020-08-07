مرشحة "مصر القومي" لمجلس الشيوخ تناشد سيدات العريش الوقوف خلفها

ناشدت مروة العيسوى، مرشحة حزب مصر القومي سيدات العريش الوقوف خلفها لنيل مقعد مجلس الشيوخ.

قالت مروة العيسوى، خلال كلمة لها في إحدى دواوين العريش، إنها السيدة الوحيدة من بين 7 رجال تخوض الانتخابات، مضيفة "هذه هى المرة الأولى لي أخوض فيها الانتخابات بناء على ترشيحات الحزب".

وأشارت إلى أن سيدات سيناء لهن الكثير من المطالب، ويجب أن يمثلن في مجلس الشيوخ لنيل حقوقهن.

وأكدت أنه حال فوزها لو قدر لها وحصلت على مقعد الشيوخ سوف تشكل مجلس استشارى من سيدات العريش للوقوف على جميع متطلبات السيدات ومراعاة ظروفهن النفسية والاقتصادية، لافتة إلى أن هناك مشكلات كثيرة تواجه المرأة السيناوية فيجب أن يكون لها درع يحميها ويعيد لها حقوقها.

وقالت إننى أوضح للجميع من خلال مشاركتى الانتخابات أن المراة السيناوية متعلمة ومثقفة وليست كما يصورها الآخرون، إلا أنها لم تاخذ فرصتها كاملة.

ودعت نساء المجلس القومى للمراة ومجلس حقوق ورعاية الطفل والأم فى سيناء دعمهما والوقوف خلفها.