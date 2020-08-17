واشنطن وموسكو تبدأن جولة جديدة من المباحثات الاستراتيجية في النمسا

بدأت الولايات المتحدة وروسيا، اليوم، في العاصمة النمساوية "فيينا"، جولة جديدة من المباحثات الثنائية بشأن الاستقرار الاستراتيجي والحد من التسلح.

ويترأس الوفد الأمريكي خلال المباحثات مارشال بيلينجسلي نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، بينما يترأس الوفد الروسي سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي.

وقالت وكالة أنباء "تاس" الروسية، إنه من المقرر أن تستمر المباحثات لمدة يومين.

وأوضح المبعوث الروسي الدائم للمنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "أن الحوار المهني المنفتح أفضل من الخطاب الدعائي الذي ساد في هذا المجال لفترة طويلة".

وكانت الجولة الأولى من المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي، عقدت يوم 22 يونيو الماضي في فيينا أيضا، وناقش الجانبان خلالها عددا من القضايا الثنائية من بينها تمديد "معاهدة ستارت الجديدة".

وبعد محادثات يونيو الماضي، اتفق الطرفان على إنشاء عدد من مجموعات عمل مشتركة حول الاستقرار الاستراتيجي.

وفي الفترة من 27 إلى 30 يوليو الماضي، تم إجراء محادثات بين 3 مجموعات من الخبراء يمثلون وزارتي الخارجية والدفاع في البلدين، وتم تحديد مجموعات العمل حول أمن الفضاء والمبادئ والإمكانيات والشفافية والتحقق.