استئناف أعمال التنقيب عن آثار العساسيف بالأقصر بعد توقفها بسبب كورونا

استأنف فريق متخصص في مجال الحفائر الأثرية، اليوم الاثنين، أعمال التنقيب عن الآثار الموجوردة في باطن جبانة العساسيف غرب مدينة الأقصر، وهي المنطقة التي شهدت عددًا من الاكتشافات الأثرية، منها العثور على 30 تابوتًا بحالة جيدة أواخر العام الماضي.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، إن استئناف أعمال الحفائر الأثرية في منطقة العساسيف، يأتي ضمن خطة شملت استئناف أعمال حفائر البعثات الأثرية المصرية العاملة برئاسته في تونا الجبل بالمنيا، ومنطقتي سقارة والهرم بالجيزة.

وأشار "وزيري" إلى أن البعثات الأثرية المصرية، بدأت أعمالها اعتبارًا من اليوم الاثنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد، لجميع المشاركين في أعمال الحفائر، موضحًا أن استئناف الأعمال جاء بعد توقف كافة الحفائر منذ شهر أبريل الماضي، عقب ظهور جائحة كورونا.

وقال أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية بالأقصر، إن جميع العاملين رحبوا بعودة أعمال البعثة المصرية للبحث عن كنوز الفراعنة، موضحًا أن استمرار أعمال الحفائر وعودة الاكتشافات يشجع بشكل كبير في دعم القطاع السياحي وجذب الكثير من السياح لمشاهدة هذه الاكتشافات بجانب زيادة التدفقات السياحة لمشاهدة السياحة الثقافية التي تتميز بها الأقصر.

وأوضح أن منطقة العساسيف، تعد من المناطق الواعدة في حقل الاكتشافات الأثرية، لوقوعها في قلب جبانة طيبة القديمة، التي تضم بين جنباتها أكثر من 900 مقبرة أثرية لملوك وأمراء ونبلاء الفراعنة، بجانب أنها تضم مجموعة كبيرة من مقابر الأفراد والوزراء وكتاب الدولة، وكبار الكهنة، ورجال البلاط الملكي.

ولفت إلى أن منطقة العساسيف تتميز بأنها تحتوي على مقابر كبرى تختلف عن عدد من المقابر الموجودة في عدد المناطق الأخرى، وكونها ذاكرة تاريخية، توثق لفنون وعلوم مصر القديمة، بجانب تسجيل الحياة اليومية للفراعنة.

وفازت البعثة الأثرية بالعساسيف بجائزة الدكتور زاهي حواس هذا العام، والمقدرة بـ15 ألف جنيه، عقب اكتشافها 30 تابوتًا في الأقصر، اُقترح عرضها في إحدى قاعات المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه.