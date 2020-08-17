إزالة 11 ألف تعد على أراضي الدولة واسترداد 2.2 مليون متر مربع

قررت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، استمرار الموجة السادسة عشر حتى نهاية أغسطس الجاري، استكمالًا للمستهدف منها، خاصة وأن تقارير المتابعة تؤكد نجاح الموجة فى تحقيق معدلات تنفيذ كبيرة في إزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.

وأشار تقرير وزارة التنمية المحلية إلى إزالة نحو 11044 حالة تعدٍ، تم من خلالها استرداد 2 مليون و274 ألف متر مربع أراضى بناء، منها 390 ألف متر مربع بالقاهرة، و370 ألف متر بمطروح، و234 ألف متر بالغربية، و190 ألف متر بقنا، و129 ألف متر بالسويس، و123 ألف متر ببني سويف، و103 آلاف متر بالإسماعيلية.

وأضاف التقرير أنه تم استرداد 207 آلاف فدان من الأراضي الزراعية بكافة المحافظات، منها 127 ألف فدان بالمنيا، و62 ألف فدان بمطروح.

وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبد الله عبد الغني، أن لجان إنفاذ القانون بالمحافظات تعمل بشكل مستمر لتنفيذ كافة قرارات الإزالة وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن الهدف الأول للجنة العليا بشكل دائم هو التقنين للجادين وفقًا للشروط والمعايير المحددة بالقانون، وهو ما يحدث بالفعل من خلال مكاتب المحافظات تحت إشراف ومتابعة دائمة من اللجنة، وفى الوقت نفسه إيقاف ظاهرة التعديات على أملاك وأصول الدولة، وهو ما تحقق بالفعل خلال الفترة الأخيرة من خلال الردع الذى حققته موجات الإزالة المختلفة.

ولفت التقرير إلى أن معدلات عودة التعديات على أراضى الدولة انخفضت بشكل كبير، بما يؤكد نجاح خطة اللجنة والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون وكافة جهات الدولة المعنية فى الحفاظ على أراضي الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي بحسم.

وشددت اللجنة على سرعة الانتهاء من الحصر الشامل لأراضي طرح النهر، والاشغالات الموجودة عليها، ووضعها القانوني، وتسليم لجنة إنفاذ القانون بيانات التعديات والمخالفات المطلوب إزالتها على هذه الأراضي.