رئيس التحرير

محمود مسلم

استرداد 458 فدانا من أراضي الدولة في سمالوط

كتب:

اسلام فهمي
01:23 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
استرداد اراضي دولة

استرداد اراضي دولة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استرداد 458 فدانا بنطاق الوحدة المحلية لمركز سمالوط، وذلك ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب".

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة.

وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتعامل بكل حسم مع المخالفين، مشيراً إلى أنه لا تهاون مع المعتدين على أراضي الدولة، مؤكداً أن هناك تنسيق ومتابعه مستمرة بين كل الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية والجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية.

 

اقرأ المزيد:

بالأسماء..27 مرشحا يتنافسون على المقاعد الفردية بمحافظة المنيا

المنيا تستعد لعيد الأضحى بمنع إقامة شوادر بيع الماشية

محافظ المنيا يتابع استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالعدوة

رئيس جامعة المنيا: 3 أيام دراسة أسبوعيا في تطبيق نظام التعليم الهجين

محافظ المنيا يفتتح 35 منزلا للأسر الأكثر احتياجا بالعدوة