استرداد 458 فدانا من أراضي الدولة في سمالوط

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استرداد 458 فدانا بنطاق الوحدة المحلية لمركز سمالوط، وذلك ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب".

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة.

وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتعامل بكل حسم مع المخالفين، مشيراً إلى أنه لا تهاون مع المعتدين على أراضي الدولة، مؤكداً أن هناك تنسيق ومتابعه مستمرة بين كل الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية والجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية.