استرداد 458 فدانا من أراضي الدولة في سمالوط
كتب:
اسلام فهمي
01:23 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استرداد 458 فدانا بنطاق الوحدة المحلية لمركز سمالوط، وذلك ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب".
يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة.
وجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتعامل بكل حسم مع المخالفين، مشيراً إلى أنه لا تهاون مع المعتدين على أراضي الدولة، مؤكداً أن هناك تنسيق ومتابعه مستمرة بين كل الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية والجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية.