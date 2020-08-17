المترو : اشتراك مدى الحياة لرؤساء الجمهورية فقط

كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تنفيذ اشتراك المترو مدى الحياة لرؤساء الجمهورية فقط الحاليين والسابقين، مشيرا إلى أن اشتراك مدى الحياة يعتبر تكريما فخريا للرئيس.

وأوضح لـ"الوطن" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دفع اشتراكا مدى الحياة، أمس، عقب افتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث وهي "النزهة - هشام بركات - عمر بن الخطاب - قباء - الهايكستب - عدلي منصور".

يذكر أن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أعلن قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، دفع قيمة اشتراك المترو مدى الحياة، كما أكد على تحريك أسعار تذاكر المترو بالخطوط الثلاثة وشملت الأسعار الجديدة زيادة سعر تذكرة استقلال منطقة واحدة التي تشمل أقل من 9 محطات من 3 جنيهات لتصبح 5 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، بينما إذا كانت الرحلة تتضمن استقلال محطات بالخط الثالث فتصبح سعرها 7 جنيهات بعدما كانت 5 جنيهات.

وتضمنت الأسعار زيادة سعر تذكرة استقلال منطقتين (من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة) من 5 جنيهات لتصبح 7 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، وإذا شملت استقلال محطات بالخط الثالث يصبح سعرها 10 جنيهات بعدما كانت 7 جنيهات.

وشملت الأسعار الجديدة زيادة سعر تذكرة استقلال ثلاث مناطق (أكثر من 16 محطة) من 7 جنيهات لتصبح 10 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال الخطين الأول والثاني.