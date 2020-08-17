تعرف على أسعار اشتراك الجمهور لخط المترو الثالث بدء من اليوم

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تحريك أسعار تذاكر قطارات المترو، بدء من صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد أن افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو، صباح أمس، والمحطات هي "النزهة- هشام بركات- عمر بن الخطاب- قباء- الهايكستب- عدلي منصور".

وجاءت زيادة سعر تذكرة استقلال منطقة واحدة التي تشمل أقل من 9 محطات من 3 جنيهات لتصبح 5 جنيهات، إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، بينما إذا كانت الرحلة تتضمن استقلال محطات بالخط الثالث فتصبح سعرها 7 جنيهات بعدما كانت 5 جنيهات.

وتضمنت الأسعار زيادة سعر تذكرة استقلال منطقتين (من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة) من 5 جنيهات لتصبح 7 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، وإذا شملت استقلال محطات بالخط الثالث يصبح سعرها 10 جنيهات بعدما كانت 7 جنيهات.

وشملت الأسعار الجديدة زيادة سعر تذكرة استقلال ثلاث مناطق (أكثر من 16 محطة) من 7 جنيهات لتصبح 10 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال الخطين الأول والثاني، بينما تصبح 12 جنيها بعدما كانت 10 جنيهات إذا تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث.

وترصد "الوطن" في 3 نقاط كيفية عمل الاشتراكات بعد افتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث بمصر الجديدة وهي كالتالي:

1- 16 محطة يكون سعر الاشتراك مخفضا بنسبة 50% على أن يصبح سعر الاشتراك 630 جنيها بدلاً من 1260 جنيها، ويبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 350 قرشا بدلًا من 7 جنيهات.

2- 25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفضا بنسبة 58%، على أن يصبح سعر الاشتراك 760 جنيها بدلًا من 1800 جنيه، ويبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 422 قرشا بدلًا من 10 جنيهات.

3- أكثر من 25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفضا بنسبة 45%، على أن يصبح سعر الاشتراك 1000 جنيه بدلًا من 1800 جنيه، ويبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 556 قرشًا بدلًا من 10 جنيهات، مع وجود اشتراكات سنوية يجري الاستعلام عنها من خلال مكاتب الاشتراكات بالمحطات.