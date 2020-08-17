زحام في محطات المترو مع أول أيام تطبيق زيادة أسعار التذاكر

شهدت محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، صباح اليوم، زحاما رهيبا من قبل المواطنين على شبابيك التذاكر، تزامنا مع أول أيام تطبيق زيادة أسعار تذاكر المترو، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل رجال شرطة النقل والمواصلات من الداخل، وتواجد قوات الأمن المركزى من خارج المحطات للتأمين، لعدم حدوث أى أعمال من شأنها تعطيل حركة تشغيل المترو.

واشتكى العشرات من الركاب من تطبيق زيادة الأسعار، مشيرين إلى أن زيادة سعر تذكرة الـ 9 مناطق من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات ظلم كبير، مؤكدين على أنه من المفترض تطبيق زيادة الأسعار على الخط الثالث فقط بعد افتتاح 6 محطات جديدة.

يذكر أن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أعلن عن تطبيق زيادة أسعار تذاكر قطارات المترو بدءاً من صباح اليوم الاثنين، وشملت الأسعار الجديدة زيادة سعر تذكرة استقلال منطقة واحدة التي تشمل أقل من 9 محطات من 3 جنيهات لتصبح 5 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، بينما إذا كانت الرحلة تتضمن استقلال محطات بالخط الثالث فتصبح سعرها 7 جنيهات بعدما كانت 5 جنيهات.

وتضمنت الأسعار زيادة سعر تذكرة استقلال منطقتين (من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة) من 5 جنيهات لتصبح 7 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، وإذا شملت استقلال محطات بالخط الثالث يصبح سعرها 10 جنيهات بعدما كانت 7 جنيهات.

وشملت الأسعار الجديدة زيادة سعر تذكرة استقلال ثلاث مناطق (أكثر من 16 محطة) من 7 جنيهات لتصبح 10 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال الخطين الأول والثاني.