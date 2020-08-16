محافظ بورسعيد يهنئ رئيس هيئة قناة السويس بتجديد الثقة

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة إلى الفريق أسامة ربيع، رئيس قناة السويس، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتجديد الثقة فيه رئيسًا لهيئة قناة السويس.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها محافظ بورسعيد إلى مبنى هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في مهمته الوطنية واستمرار استكمال المسيرة الناجحة للهيئة.

وأشاد محافظ بورسعيد، خلال اللقاء، بجهود رئيس الهيئة وجميع القيادات والعاملين بها وما يبذلونه من جهود في دفع عجلة التنمية المستدامة على أرض مصر وما تقدمه هيئة قناة السويس من دعم متواصل وفعال لخدمة مصر.

كما أثنى المحافظ على الدور المجتمعي لهيئة قناة السويس، وتعاونها المثمر مع المحافظة في العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة، لافتًا إلى أن هيئة قناة السويس ترحب بكل أوجه التعاون مع محافظة بورسعيد لتحقيق مزيد من التنمية على أرض المحافظة.