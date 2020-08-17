التنمية المحلية: 661 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المحافظات تجاوز 661 ألف طلب حتى الآن، مؤكدا أن مد فترة سداد جدية التصالح لمدة شهر من قبل مجلس الوزراء، جاء في صالح المواطن.

وأشار "شعراوي"، على هامش زيارته إلى محافظة الغربية، إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، خاصة أنه تمت مراجعة قيمة التصالح فى بعض المناطق وخفض الأسعار بمعرفة المحافظات تيسيراً على المواطنين.

وأكد الوزير أن قانون التصالح في مخالفات البناء يمنح الدولة حقها علاوة على تصحيح وضع المواطنين المخالفين.