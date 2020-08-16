خالد أبوبكر: "الداخلية مروقة البلد في ملف مخالفات البناء ومفيش هزار"

قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن هناك قسوة شديدة من قبل الدولة المصرية فى تطبيق القانون والحصول على حقوقها، مضيفا: "هذه الإجراءات مقصودة للردع، وهذا ما حدث فى مواجهات مخالفات البناء".

وأوضح خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "الداخلية مروقة البلد فى موضوع مخالفات البناء، ومفيش هزار، وواضح إن دا اللى جاى بعد كدا، وواضح إن التعليمات الضرب بيد من حديد".

وتناول أبوبكر، تصريحات الرئيس السيسي حول مواجهة مخالفات البناء، قائلا:" نعم فيه ناس هتخسر.. ولكن هناك إصلاح.. إصلاح بمشرط جراح.. هناك كثير من القسوة، لكن هناك اصلاح حقيقى".

وتعجب من حجم الأموال التى أنفقتها الدولة على هذه المشروعات، قائلا:" هفترض ان مصر قامت باقتراض 20 مليار دولار، طيب اللى اتصرف على المشروعات خلال السنوات القليلة الماضية أكثر من 5 مرات.. عاوزين نعرف الرئيس بيجيب الفلوس دى منين؟.. مستحيل الدولة تكون اقترضت كل هذه الاموال.. أتمنى معرفة الفلوس دى منين".