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المركز التكنولوجي بالطود يواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

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محمد عبد اللطيف الصغير
08:27 م | الأحد 16 أغسطس 2020
تلقي طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء بالطود جنوب الأقصر

تلقي طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء بالطود جنوب الأقصر

تابع الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، عمل المركز التكنولوجى بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، وذلك لتلقي طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح.

وكانت محافظة الأقصر، قد أعلنت مد فترة سداد رسوم جدية التصالح في المخالفات حتى 15 سبتمبر المقبل بدلًا من نهايتها أمس 15 أغسطس الجارى، وذلك بناء على التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء.

ويجرى العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح وسداد جدية التصالح خلال الفترتين الصباحية والمسائية وخلال أيام العطلات، لكافة العاملين بالمنظومة حتى يتسنى قبول أكبر عدد من الطلبات.

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