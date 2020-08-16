المركز التكنولوجي بالطود يواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
08:27 م | الأحد 16 أغسطس 2020
تلقي طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء بالطود جنوب الأقصر
تابع الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، عمل المركز التكنولوجى بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، وذلك لتلقي طلبات المواطنين للتصالح في بعض مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح.
وكانت محافظة الأقصر، قد أعلنت مد فترة سداد رسوم جدية التصالح في المخالفات حتى 15 سبتمبر المقبل بدلًا من نهايتها أمس 15 أغسطس الجارى، وذلك بناء على التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء.
ويجرى العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح وسداد جدية التصالح خلال الفترتين الصباحية والمسائية وخلال أيام العطلات، لكافة العاملين بالمنظومة حتى يتسنى قبول أكبر عدد من الطلبات.