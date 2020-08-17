حلمي عزت مديرا لمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة

أصدر الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، القرار رقم 2819، بتكليف الدكتور حلمى عزت أحمد الجندي، الأستاذ المساعد بقسم الجراحة العامة بكلية الطب، بالعمل مديرًا لمركز الجهاز الهضمي لمدة عام، اعتبارًا من 17 أغسطس الجاري.

وشغل الدكتور حلمي عزت منصب نائب مدير مركز جراحة الجهاز الهضمي بتاريخ 26 يونيو 2019، كما حصل على عدة دورات منها إعداد المعلم الجامعي، ومهارات الاتصال في أنماط التعليم المختلفة، ومشروعات البحوث التنافسية المحلية والعالمية، ونظام الساعات المعتمدة، والتخطيط الاستراتيجي، وأخلاقيات البحث العلمي.

وحصل "عزت" على درجة البكالوريوس بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف عام 1997، ودرجة الماجستير بتقدير جيد جدًا عام 2003، والدكتوراه في 2011، وتدرج وظيفيًا كطبيب بشري ثالث في 1999، وطبيب مقيم عام 2000، وطبيب بشري ثالث في 2006، ومعيد في 2008، ومدرس مساعد في 2011، ومدرس في 2012.