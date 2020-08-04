رمضان نصحي أول الثانوية العامة في الدقهلية: سألتحق بـ"طب المنصورة"

قال رمضان نصحي فهمي يوسف، الأول مكرر على الثانوية العامة بمجموع 410 درجة شعبة علمي علوم، ابن قرية 37 مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، إنه توقع أن يحصل على مجموع كبير لكنه لم يكن يحلم بأن يكون الأول على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن كل ما وصل إليه "من فضل الله".

وأضاف رمضان لـ"الوطن"، أنه سيلتحق بكلية الطب جامعة المنصورة، مشيرا إلى أنها أمنيته هو وأسرته. ولفت إلى أن والده يعمل مدير مدرسة، وكان يشجعه على المذاكرة.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام 2019 - 2020، وأعلن وزير التربية والتعليم أسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم.

وقال وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي.

وتوفر جريدة "الوطن" خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم، يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة من خلال الدخول على الصفحة الخاصة بنتيجة الثانوية العامة بجريدة "الوطن".