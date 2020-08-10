عودة الطلاب الدوليين بـ"طب المنصورة" لاستئناف الدراسة بعد تراجع كورونا

عاد الطلاب الدوليون ببرنامج "المنصورة- مانشستر" للتعليم الطبي بجامعة المنصورة لاستئناف الدراسة بكلية الطب بعد تراجع نسب الإصابة بفيروس كورونا في مصر.

وقال الدكتور أشرف شومة، مدير برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي، إن البرنامج يدرس به ما يفوق الألف طالب دولي - نسبة قليلة منهم بقيت في مصر أثناء الجائحة والنسبة الأكبر غادرت لبلدانهم المختلفة.

وأضاف شومة لـ"الوطن" أنه وصل أول أفواج العائدين وعددهم 52 طالبا ماليزيا، وقد تعهد البرنامج باستقبالهم في مطار القاهرة ونقلهم إلي مدينة المنصورة مع توفير كل سبل التباعد المجتمعي وارتداء الكمامات الواقية ووسائل التعقيم والاطمئنان عليهم حتي وصولهم منازلهم.

وأشار إلي أننا سنستقبل أفواج متلاحقة تصل هذا الأسبوع والأسبوع القادم، والبرنامج يحرص علي دعم طلابه الوافدين وتوفير كل سبل الوقاية الصحية لهم بالإضافة بالتكفل الجامعي بعلاج جميع الطلاب علي نفقة الجامعة.

وأكد أن طلاب المرحلة الأولي والثانية والثالثة تم اختبارهم إلكترونيا عبر الإنترنت وهم في منازلهم، وطلاب المراحل النهائية تقرر منحهم دراسة صيفية إكلينيكية تعويضية عما فقدوه أثناء انتشار الفيروس - في شكل تدريب عملي مكثف يعقبه اختبار نهاية العام، وبمجرد تراجع نسب الإصابة - ووفقا للجداول الدراسية المعدة سابقا - عقدت لقاءات إلكترونية مع الطلاب وذويهم وتم استدعائهم للتدريب العملي واستئناف الدراسة.

وأوضح أن الامتحانات ستبدأ لطلاب الفرقتين الرابعة والخامسة في 25 أغسطس الجاري، بعد تدريب عملي مكثف خلال الأيام المقبلة .