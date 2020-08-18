"يا نجاتي أنفخ البلالين".. أبرز إيفيهات إبراهيم نصر في عيد ميلاده

اشتهر الفنان إبراهيم نصر، الذي يحل عيد ميلاده اليوم، حيث وُلد 18 أغسطس لعام 1950، بتقديم برامج المقالب في حقبة التسعينيات، حيث قدم برنامج "الكاميرا الخفية"، لمدة 9 أعوام علي شاشة التلفزيون المصري، ليرتدي بعدها عباءة شخصية "زكية زكريا" لمدة 3 أعوام، وحقق بكليهما نجاحًا ما زال أثره ممتدًا إلى الآن.

وأطلق نصر عددًا من "الايفيهات"، التي ما زالت مقترنة باسمه، ومنها "يا نجاتي انفخ البلالين"، و"لما أقولك بخ تبخ"، و"كشكشها متعرضهاش"، حيث كان يستخدم هذه المفرادات، التي ما كانت تنتزع ضحكات الجمهور، لأنه كان يُقدمها بشكل مختلف من حلقة لأخرى.

وسرد الفنان كيفية تقديمه لـ"الكاميرا الخفية" لمدة 9 أعوام علي شاشة التليفزيون المصري قائلاً: "التقيت محمد عبدالمنعم غالي، مدير القناة الثانية بالتليفزيون المصري، الذي أبدى رغبته في تقديم برامج مقالب بشكل درامي، لأن المشاهد المصري لا يضحك على أي شيء بسهولة، وبالفعل نزلت إلى الشارع وصورت أولى حلقات برنامج الكاميرا الخفية التي كانت بعنوان (انسى الدنيا)، وكانت لها نجاحاً كبيراً للغاية".