محمود حميدة يستعيد ذكرياته مع إبراهيم نصر عبر "فيسبوك"

استعاد الفنان محمود حميدة ذكرياته مع فيلم "الثعالب" الذي مضى عليه ما يقرب من 27 عامًا.

ونشر محمود حميدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة من أحداث الفيلم بصحبة الفنان الراحل إبراهيم نصر، معلقًا عليها "الثعالب 1993، إبراهيم نصر".

فيلم الثعالب بطولة كمال الشناوي، محمود حميدة، فيفي عبده، حاتم ذو الفقار، إبراهيم نصر، تأليف منى الصاوي، إخراج أحمد السبعاوي.

وكان الفنان إبراهيم نصر قد توفي خلال شهر مايو الماضي، عن عمر ناهز 70 عامًا، وارتبط اسم إبراهيم نصر، ببرامج "الكاميرا الخفية" لعدة سنوات، وتُعد شخصية "زكية زكريا"، من أشهر الشخصيات التي قدمها، فضلًا عن دوره في فيلم إكس لارج مع أحمد حلمي، ومن أشهر عباراته "يا مدام كوثر يا مدام كوثر".

كانت آخر أعمال الفنان ابراهيم نصر فيلم "صاحب المقام"، بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، قصة إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل.