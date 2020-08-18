شروط التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام"، للعام الدراسي المقبل 2020- 2021، لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان، بالشراكة مع قسم علم النفس– كلية الآداب جامعة القاهرة، مع التأكيد على ضرورة توافر الشروط التالية:

- يحق التقدم للدبلومة كل من الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الإجتماعية، أو ما يعادلها.

- يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد.

- يتم عقد امتحان تحريرى للمتقدمين فى مجال الإدمان والتعاطى.

- يشترط اجتياز المقابلة الشخصية التى يعقدها قسم علم النفس ويعفى الطلاب الملتحقين من صندوق مكافحة الإدمان من الإمتحان التحريري.

- يتم تلقى الطلبات على الموقع الإلكترونى لكلية الأداب جامعة القاهرة، خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 15 سبتمبر.

- لن يتم قبول أى طلبات تقدم إلا عن طريق الرابط المعلن على الموقع الإلكترونى، http://arts.cu.edu.eg/home.aspxوإعلان قائمة الطلاب المؤهلين لدخول اختبارات القبول تباعا، كما سيتم الإعلان عن جدول امتحانات القبول لاحقا.

- يتم اختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة فى مجال علم النفس والطب النفسي واﻻجتماع لتقديم منهج دراسى متخصص حول اضطرابات تعاطى المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة.

- يتم تنفيذ تدريب عملى لمدة 300 ساعة على مدار العام الدراسى، بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل.