دعم مستشفيات البحر الأحمر بـ5 ماكينات غسيل كلوي بـ950 ألف جنيه
كتب:
شاذلي عبدالراضي
04:22 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
صحة بالبحر الأحمر تعلن دعم المستشفيات 5 ماكينات غسيل كلوى ب ٩٥٠ الف جنية
أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، توريد 5 ماكينات غسيل كلوي جديدة كإحلال وتجديد بوحدات ومراكز الغسيل الكلوي بمستشفيات المحافظة بقيمة 950 ألف جنيه، وذلك في إطار تطوير وتحسين الخدمة الطبية والعلاجية المجانية المقدمة للمواطنين.
وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الاثنين، إلى أن ذلك يأتى فى إطار تطوير وحدات الغسيل الكلوي على مستوى المحافظة.