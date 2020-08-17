 مشروع "مسام" ينتزع 1.157 لغمًا في اليمن

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، "مسام"، لتطهير اليمن من الألغام ، خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2020، من انتزاع 1.157 لغمًا منها 37 لغمًا مضادة للأفراد، و286 لغما مضادا للدبابات، و790 ذخيرة غير متفجرة، و44 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما نزع منذ بداية المشروع حتى الآن 179,698 لغما، زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.