"وكيل تعليم دمياط" يوجه باستعادة الحماس بالعمل ويجتمع بأعضاء المتابعة

في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، باستعداد المدارس وفق الإجراءات الوقائية والتعليمات التنفيذية الخاصة ببداية العام الدراسي الجديد.

عقد عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا مع كمال نعناع مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء وأعضاء المتابعة المركزية بالديوان لبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وأكد "عثمان" على تكثيف الجهود المبذولة لإتمام التجهيزات الخاصة بالمدارس والإدارات التعليمية، ومناقشة كيفية تفعيل خطة المتابعة في المرحلة المقبلة.

وكلف "عثمان" إدارة المتابعة بالمرور على كافة المدارس والتأكد من جاهزيتها وضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة للمعلم والمتعلم، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي من ناحية الأفنية والطرقات والزجاج ودورات المياه والأسوار والمقاعد وحجرات الأنشطة والإضاءة وقاعات الدراسة، وكافة مكونات ومتطلبات سير العملية التعليمية، مشددا على حظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب بخلاف الصادرة من الوزارة، وتفعيل بنك المعرفة المصري وضرورة التنسيق التام لإعادة توزيع المعلمين داخل الإدارات من ناحية وفيما بين الإدارات من ناحية أخرى لسد العجز في جميع التخصصات ومتابعة جميع الكتب الدورية أو التعليمات الواردة من الوزارة والخاصة ببدأ العام الدراسي الجديد.

وطالب "وكيل الوزارة" من كافة المتابعين إعداد تقارير فورية تعرض عليه متضمنة أوجه التميز والاجادة للتكريم وأوجه القصور للمحاسبة، موجها بتطبيق مبدأ الإمهال دون الإهمال على أن يتولى المتابع التأكد من تلافي السلبية بنفسه خلال نفس يوم الزيارة أو اليوم التالي على أقصى تقدير وذلك حسب حجمها والإمكانيات المطلوبة لإزالتها.