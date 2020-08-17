ميناء دمياط يشارك بمؤتمر اتحاد الموانئ البحرية العربية

شاركت هيئة ميناء دمياط في الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية أون لاين ( بالبث المباشر) والذي حضره أكثر من 40 مشارك يمثلون مختلف الدول العربية والعديد من الجهات المختصة بالنقل البحري أبرزهم جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومجلس الوحدة العربية وهيئة قناة السويس وعدد من الموانئ البحرية المصرية والعربية والموانئ اللبنانية بالكامل.

بدأت فعاليات المؤتمر بالكلمة الافتتاحية للأمين العام تلاها كلمة رئيس الإتحاد، وتحدث اللواء بحري وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط مقدماً تعازيه إلى الشعب اللبناني ولرئيسة مكتب التمثيل الإقليمي لإتحاد الموانئ البحرية العربية بلبنان.

وأبدى عوض الاستعداد لتقديم الدعم في شتى المجالات للتعاون مع إخواننا في البلد الشقيق لبنان بصفة عامة وبيروت بصفة خاصة حتى يتمكن مرفأ ومدينة بيروت من استعادة أوضاعهم وعودة الحياة إلى طبيعتها آملاً أن يتجاوز مرفأ بيروت وشعب لبنان الشقيق هذه المحنة وهذا الظرف العصيب.