"العربية": قطر ترسل مستشارين عسكريين لتدريب العناصر الليبية

أعلنت "قناة العربية" أن قطر قررت إرسال مستشارين عسكريين لتدريب العناصر الليبية التابعة لحكومة فايز السراج.

وأشارت إلى توقيع اتفاق تركي قطري مع حكومة فايز السراج، لتعزيز قدرات تشكيلاتها العسكرية.

وقالت مصادر ليبية مطلعة اليوم، إن وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار والقطري خالد بن محمد العطية، يصلان إلى طرابلس، اليوم الاثنين، للقاء عدد من المسؤولين في حكومة السراج من أجل بحث الملفات العسكرية شرق مدينة مصراتة ووضع خطة للهجوم على سرت والجفرة.