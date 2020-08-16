تركيا تواصل خرق توريد السلاح إلى ليبيا

قال موقع "Army Recognition" البلجيكي إن جيش الاحتلال التركي نشر نظام الدفاع الجوي "كوركوت" عيار 35 ملم، في قاعدة الوطية الجوية الليبية المحتلة لدعم الميليشيات المسلحة في حربها ضد الجيش الوطني الليبي، وذلك في استمرار لخرق القرارات الدولية بحظر تسليح الفرقاء الليبيين.

وأوضح الموقع المتخصص أن نظام "كوركوت" للدفاع الجوي قصير المدى جرى تطويره في تركيا بواسطة شركتي "Aselsan" و"FNSS"، وجرى كشف النقاب عنه خلال معرض الدفاع (IDEF) بإسطنبول في مايو 2013، وفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وكانت تركيا قد أجرت تعديلات على تصميم "كوركوت" لتحقيق نظام دفاع جوي فعال على الأرض، والتصدي للتهديدات الجوية الحديثة على مدى 4 كم كحد أقصى.

ويتكون من 3 أنظمة مدفعية من عيار 35 ملم، ونظام واحد للقيادة والتحكم، يمكن أن يعمل بشكل مستقل، ويتميز النظام بوظائف تشمل الكشف عن الأهداف، وتتبعها، والتعرف عليها، وتحديد هويتها وتدميرها.