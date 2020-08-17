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فيديو.. مستشار رئيس الوزراء يشيد برئيس "الشروق": طبق القانون دون تعسف

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شريف سليمان
08:16 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
عبد الرؤوف الغيطي

عبد الرؤوف الغيطي

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو للمهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة الشروق، أظهر فيه تعامله مع سيدة من الباعة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 

ووبخ رئيس جهاز مدينة الشروق السيدة، مطالبًا إياها بعدم البيع في الشارع مرة أخرى، لكنه لم يصادر بضاعتها، وقال لها: "متقفيش في الشارع، آخر مرة أشوفك في الشارع، واضح يا حاجة؟! لمي حاجتك ومشفكيش تاني".

وأشاد يونس بتصرف رئيس جهاز مدينة الشروق، وكتب معلقًا على الفيديو: "هو ده التصرف المظبوط من رئيس جهاز الشروق مع الباعة الجائلين".

وأضاف: "على فكرة اللى هيقول يروحوا فين، هقوله فى الشروق فيه مشروع شارع مصر وفيه سويقات كتييير"، وأتم: "نطبق القانون دون تعسف تحيا مصر".

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