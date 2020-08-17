إسرائيل تقصف شمال غزة وتنفذ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، موقعين شمال وجنوب قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن مدفعية الاحتلال المتمركزة شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، قصفت بثلاثة قذائف موقعاً شرق البلدة، ما أوقع أضراراً به وبممتلكات المواطنين في المنطقة.

وشنَّت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات طالت 8 فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية، حيث اعتقلت 3 فلسطينيين فى «بيت لحم»، و4 من «الخليل وقلقيلية وسلفيت» ومن بلدة «عناتا» شمال شرق القدس بعد أن داهمت منازلهم.

وأثناء تصدي سكان قرية «شوفة» جنوب شرق طولكرم، لتجريف وشق طرق استيطانية في الجبل «الوسطاني» التابع للقرية، اعتقلت قوات الاحتلال، أمس، مواطناً فلسطينياً وأصابت عدداً من المواطنين بحالات اختناق.

وأصيب مواطن خمسيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، برصاص قوات الاحتلال، على حاجز «قلنديا» العسكري شمال القدس، حيث أطلق جنود الاحتلال الموجودون على الحاجز النار صوبه خلال محاولته المرور عبر الحاجز، ما أدى إلى إصابته بساقيه.

وفي السياق ذاته، طالبت منظمة التحرير الفلسطينية الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة بحقوق الإنسان، فى بيان، إثر تداول فيديو يظهر فيه جنود الاحتلال وهم يعذبون وينكلون بعمال فلسطينيين ويسرقون أموالهم جنوب «الخليل»، بالمباشرة بتحقيق دولى بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والقوانين، والأعراف الدولية، والعمل على توفير حماية دولية لسكان دولة فلسطين المحتلة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع، أحمد التميمي: «المجتمع الدولي ملزم بتطبيق وتنفيذ ما جرى التوقيع عليه من قوانين واتفاقيات دولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، والقاضية، في الحالة الفلسطينية، بتجريم الاحتلال ومحاسبته على جرائمه اليومية بحق الفلسطينيين أرضاً وشعباً ومقدسات».