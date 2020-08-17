إصابة رئيس محكمة في تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب شخصان، بينهما رئيس محكمة، إثر تصادم سيارتين، ما أدى إلى سقوطهما بترعة عزبة عطية بطريق مصر أسوان الزراعي، بزمام مركز أبو قرقاص في جنوب محافظة المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارًا من عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق مصر أسوان الزراعي أمام عزبة عطية بزمام مركز أبو قرقاص، ووجود مصابيّن.

وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم "671 رأ ب"، والسيارة رقم "3521 ن د ر"، ما أسفر عن إصابة قائد السيارة الأولى، رئيس محكمة بالمنيا، كما أصيب موظف بالبنك الأهلي، مستقل السيارة الثانية.

وحُرر محضر بالحادث، ونُقل المصابون إلى المستشفيات، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.