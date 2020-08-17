الأسقفية: استمرار تقديم خدمة السجناء رغم وقف الزيارات بسبب كورونا

تواصل خدمة السجون التابعة للكنيسة الأسقفية تقديم الدعم المعنوى وتسديد احتياجات المسجونين بدلا من الزيارات الأسبوعية بمنطقة القناطر الخيرية وذلك بعد توقف الزيارات بسبب تفشي فيروس كورونا.

من جانبها قالت سناء جميل منسقة خدمة السجون - فى بيان صادر عن الكنيسة اليوم - : "نظراً لظروف وباء كورونا توقفت الزيارات ولم نستطع زيارة السجون فى الوقت الحالى ولكننا مستمرون فى تقديم الدعم المادى والمعنوى للسجناء عن طريق إيداع مساعدات مالية بأسمائهم فى خزينة السجن بالإضافة إلى توصيل خطابات من السجناء إلى ذويهم والعكس".

وأضافت: "تقدم الكنيسة هذه الخدمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية التى تتولى إصدار تصاريح الزيارات والسماح للسجناء بالصلاة الجماعية وإقامة الشعائر الدينية التى يقدمها القس يشوع بخيت راعى خدمة السجون شهريا، كذلك فإن الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية يترأس صلوات الأعياد".

وأوضحت أن الخدمة تساعد فى تلبية الاحتياجات الجسدية من خلال تقديم مواد غذائية وملابس وتسديد الاحتياجات الروحية من خلال العظة الشهرية إذ بدأت خدمة السجون فى الكنيسة الأسقفية منذ أكثر من عشرين عاماً وتُقدم الخدمة للرجال والنساء الأجانب نظراً لعدم وجود من يعولهم من الأهل والأصدقاء فى مصر.

ولفتت إلى أن عدد السجناء الذين ترعاهم الكنيسة يتراوح ما بين 150 إلى 200 سجين وسجينة كذلك ساعدت الكنيسة حوالى 27 سجين للوصول إلى بلادهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم مضيفة: تقدم الخدمة للمسجونين الأجانب من دول مختلفة مثل الكاميرون، الصين، كولومبيا، الكونغو، بلجيكا، إنجلترا، إيرتريا، أثيوبيا، غانا، كينيا، لبنان، نيجيريا، البيرو، روسيا، جنوب السودان، السودان، اوغاندا، أمريكا وفنزويلا.