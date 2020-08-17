"فنون جميلة" المنصورة: قبول الطالب الموهوب والقدرات حتى 8/20

قال الدكتور عمر غنيم، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، إنه سيتم قبول الطالب الموهوب للالتحاق بالكلية وفقا للمعايير التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك خلال فعاليات اختبارات القدرات للالتحاق بكلية الفنون الجميلة التي تقام في ظل إجراءات احترازية مشددة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وإشراف عميد الكلية خلال الفترة من 8 إلى 20 أغسطس 2020 بقاعات الكلية.

وأضاف غنيم، أن اختبارات القدرات تتم في تخصصي الفنون والعمارة ، حيث إنه من المسموح لكافة الحاصلين على الثانوية العامة بأداء اختبار القدرات في تخصص الفنون، بينما يقتصر أداء اختبار القدرات في تخصص العمارة على الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمي رياضة.

وأكد اتباع كافة الطلاب والملاحظين للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال هذه الاختبارات حيث يؤدى 300 طالب يوميا اختبار القدرات فى تخصص الفنون بينما يؤدى 60 طالباً يومياً الاختبار في تخصص العمارة.

وقال الدكتور محمد سالم المدرس بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة ورئيس كنترول اختبارات القدرات بالكلية، إن اختبار القدرات في تخصصي الفنون والعمارة يتضمن سؤالين مجموع درجاتهما 100 درجة ويعد الطالب ناجحا في الاختبار إذا حصل على حد أدنى 60 درجة .

وأضاف أن اختبار القدرات في تخصص الفنون يتضمن سؤالا خاصّا بالرسم التعبيري (60 درجة) وسؤالا آخر متعلق بالتصميم (٤٠ درجة) ، وأن تقييم سؤال الرسم الفني يتم بناء على معايير : القدرة والابتكار 25 درجة) والتكوين ( 20 درجة) والأداء(15 درجة) بينما يستند تقييم سؤال التصميم إلى معايير : القدرة والابتكار ( 15 درجة) والتصميم (10 درجات) والأداء ( 15 درجة).

وأشار إلي أن اختبار القدرات في تخصص العمارة يتضمن سؤالا خاصا بالرسم المعماري (70 درجة) وسؤالاً آخر متعلقاً بالتشكيل (30 درجة)، وأن تقييم سؤال الرسم المعماري يتم بناء على معايير: النسبة والعناصر (20 درجة) والإحساس بالمنظور (30 درجة) والظلال والإظهار (٢٠ درجة)، بينما يستند تقييم سؤال التشكيل إلى معايير: القدرة والابتكار (10 درجات) والتصميم (10 درجات) والأداء ( 10 درجات).