جامعة المنصورة تستقبل وفد تقييم قدرات التحول الرقمي لجامعة ذكية

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اليوم، وفد تقييم قدرات الجامعة على التحول الرقمي لجامعة ذكية، من وزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات، في إطار تفعيل بروتكول التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، بشأن تقييم قدرات الجامعات الحكومية على التحول الرقمي.

وضم الوفد كل الدكتور إبراهيم معوض مدير مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية، الدكتور كريم عمارة مدير شبكة الجامعات المصرية، الدكتور خالد فؤاد مدير مركز نظم المعلومات ودعم واتخاذ القرار بالمجلس الأعلى للجامعات، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) بوزارة الاتصالات، الدكتور هيثم حمزة مدير الأبحاث والتطوير، المهندس أحمد الشيخ.

حضر اللقاء نواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات الطب، الهندسة، الحقوق، الحاسبات والمعلومات، الزراعة، التربية للطفولة المبكرة، والدكتور شريف كشك مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات، والدكتورة مها العشماوي مدير وحدة القياس والتقويم

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط، إن الجامعة تمتلك المقومات الأساسية للتحول إلى جامعة ذكية تماشيا مع المتغيرات والتطورات المستهدفة في ظل التوجه نحو التحول الرقمي والذى ساهم في تحقيق التطوير وسرعة في إنجاز العديد من المشروعات والأهداف لتقديم أفضل الخدمات للطلاب وتيسير العملية التعليمية والتحول الرقمي للخدمات التعليمية.

وأكد الدكتور إبراهيم معوض، أن جامعة المنصورة تشهد تطورًا ملحوظًا في التحول الرقمي والخدمات التعليمية والبحثية، وأن فكرة الجامعة الذكية تدعمها وزارتي التعليم العالي ووزارة الاتصالات.

واستعرض الدكتور محمد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة، تاريخ التحول الرقمي بالجامعة بداية من 1982 – حتى 2020م، والنظم المختلفة لإدارة العمليات والبرامج والمنصة الإلكترونية لمواجهة أزمة كورونا، والبرامج التي أنتجها مركز تقنية الاتصالات والمعلومات، والتي تستخدم بالجامعات داخل وخارج مصر.