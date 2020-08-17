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نتنياهو: اتفاقية السلام مع الإمارات ستساعد على صنع التاريخ مع فلسطين

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محمود البدوي
05:56 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
نتنياهو

نتنياهو

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، إن اتفاقية  السلام مع الإمارات، ستساعد على صنع تاريخ بين إسرائيل وفلسطين، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن الناس سئموا من الحروب والتناحر والتطرف، ويريدون أن يروا مستقبلًا أفضل لهم ولأبنائهم ولأحفادهم.

وأضاف "نتنياهو"، خلال حواره مع قناة سكاي نيوز العربية: "نصنع التاريخ من خلال هذه الاتفاقية عبر التكنولوجيا والصحة والطاقة والاهتمام بالبيئة والاهتمام بالثروات الطبيعية والزراعة".

وتابع: "ردود الأفعال في العالم العربي تعتبر تغيرًا كبيرًا، وعندما صنعت إسرائيل في مصر قبل عقود، الكل في كان ذلك الوقت أدان مصر، وعندما تعقد الإمارات السلام مع إسرائيل، الكثيرون في العالم العربي يدعمون هذه الخطوة".

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