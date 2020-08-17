في عامه الـ77.. جوائز حصدها الأسطورة روبرت دي نيرو

وجود صورة واسم الممثل روبرت دي نيرو على أفيش العمل الفني، يعطي انطباعًا للجماهير بأنه ذو قيمة، لما أنجزه من أعمال لها كبير الأثر على صناعة السينما، فالكثير مما قدمه بات "أيقونة"، وعدد كبير من الأفلام التي شارك فيها حققت نجاحات شديدة، وحصد عنها الكثير من الجوائز.

ولد روبرت دي نيرو في 17 أغسطس 1943 في ولاية نيو يورك بأمريكا، ويتم اليوم عامه الـ77، وبدأت مسيرته الفنية عام 1965، من خلال مشاركته في فيلم "3 غرف في منهاتن"، وفي نفس العام شارك في الفيلم القصير "Encounter".

ثم شارك في 10 أفلام، محاولًا إثبات موهبته التي لا خلاف عليها، وفي عام 1973، قدم دي نيرو دور البطولة في فيلم من إخراج مارتن سكورسيزي، عنوانه "Mean Streets".

وكان عام 1974 مميزًا في مسيرة دي نيرو، بعدما اختاره المخرج مارتن سكورسيزي، للقيام بدور فيتو كورليوني في الجزء الثاني من فيلم "الأب الروحي"، ليحصد عنه دي نيرو جائزة أوسكار أفضل ممثل دور ثان.

وفي عام 1976 قدم واحدًا من أهم أفلام "Taxi Driver"، ليكون هذا التعاون هو الثاني مع مارتن سكورسيزي، وترشح عنه لجائزة أوسكار، وبعدها انطلق دي نيرو في أفلام مميزة، ويعتبره الكثيرون بأنه واحد من أفضل الممثلين في التاريخ.

خلال مسيرته الفنية ترشح دي نيرو لعدد من الجوائز بينها 8 ترشيحات لأوسكار، حصد منها 2، بعد حصده الأوسكار عن دوره في الجزء الثاني من "الأب الروحي"، وترشحه عن دوره في "Taxi Driver"، ثم ترشح لثالث مرة عام 1978 عن دوره في فيلم "The Deer Hunter"، من إخراج "Michael Cimino".

في عام 1980، حصد دي نيرو ثاني جائزة أوسكار له عن دوره في فيلم "Raging Bull" في رابع ترشيح له، وهو الفيلم الذي أخرجه مارتن سكورسيزي.

ثم ترشح روبرت دي نيرو خامس مرة عام 1991 عن دوره في "Awakenings"، وعام 1991 ترشح مرة عن دوره في "Cape Fear"، وفي عام 2013 ترشح في فئة أفضل ممثل دور مساعد عن "Silver Linings Playbook"، وكان الترشيح الأخير لدي نيرو العام الحالي عن فيلم "الرجل الأيرلندي"، ولكن كمنتج.

وترشح روبرت دي نيرو لجولدن جلوب 9 مرات وحصدها مرة، وترشح أيضًا لجوائز بافتا 7 مرات، ولم يحصد أي منها.

ونال دي نيرو العديد من التكريمات والجوائز عن مجمل أعمال، ففي العام الجاري قدمت نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية جائزة الإنجاز الإبداعي مدى الحياة، لدي نيرو، والتي تقدم لكل فنان أضاف الكثير إلى صناعة السينما على مدار مشواره الفني.

وفي عام 2011، قدمت له رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود جائزة "Cecil B. DeMille"، وهي جائزة جولدن جلوب الفخرية نظرًا لمساهماته البارزة في عالم الترفيه.

وقدم معهد الفيلم الأمريكي جائزة الإنجاز مدى الحياة لدي نيرو عام 2003، وغيرها العديد من التكريمات والجوائز.

يُذكر أن آخر فيلم عرض لروبرت دي نيرو، كان "الرجل الأيرلندي"، وهو من إخراج مارتن سكورسيزي، وشارك في بطولته آل باتشينو وجوي بيشي، وترشح الفيلم لـ10 جوائز أوسكار.