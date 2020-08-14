في يوم ميلادها.. محطات فنية بمسيرة هالي بيري أبرزها الـ"أوسكار"

في عام 2001، قدمت الممثلة هالي بيري دورًا شديد التميز في فيلم Monster's Ball، وحصدت عام 2002 جائزة أوسكار مستحقة عن دورها في الفيلم، في فئة أفضل ممثلة دور رئيسي، متفوقة على الممثلات نيكول كيدمان، رينيه زيللويجر، سيسي سبيسك وجودي دينش.

اليوم تتم هالي بيري عامها الـ 54، حيث ولدت الممثلة الحاصلة على جائزة أوسكار في 14 أغسطس 1966 في ولاية أوهايو بأمريكا، وشاركت خلال مسيرتها الفنية في أكثر من 50 عملاً.

أول عمل شاركت فيه "هالي" كان مسلسل Living Dolls عام 1989، وفي عام 1991 شاركت في 7 أعمال، تتنوع بين مسلسلات وأفلام.

وفي فترة التسعينات شاركت هالي في بطولة عدد من الأفلام بينها، Race the Sun، وLosing Isaiah وفيلم Bulworth وغيرها.

وخلال مسيرتها الفنية ترشحت هالي بيري لجائزة جولدن جلوب 4 مرات، وحصدتها مرة، وترشحت لجائزة بافتا مرة، وترشحت 3 مرات لجائزة أكاديمية أفلام الخيال العلمي والفانتازيا والرعب.. وغيرها.

ومن أشهر الأفلام التي شاركت فيها هالي بيري، X-Men عام 2000، وMonster's Ball عام 2001، وThe Call عام 2003.

أما آخر فيلم شاركت فيه هالي بيري فكان John Wick: Chapter 3 - Parabellum، عام 2019، وهو من بطولة كيانو ريفيز، ومن إخراج Chad Stahelski.

وانتهت هالي بيري من تصوير دورها في فيلم Bruised، وسوف تقوم بإخراجه أيضًا في أول تجربة إخراجية لها.

كما تم الإعلان عن مشاركة هالي بيري في فيلم Moonfall من إخراج Roland Emmerich، ويشارك في بطولته باتريك ويلسون.