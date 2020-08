48 عاما من الإبداع.. بن أفليك فنان "شامل" حصد أوسكار

فنان شامل، ينتج ويمثل ويخرج ويكتب، يعتبر بن أفليك من القلائل الذين نجحوا في أكثر من تخصص بنفس القدر، وصنع العديد من الأفلام التي لاقت نجاحا جماهيريا، والكثير منها حصد أهم الجوائز بينها أوسكار.

ولد بن أفليك 15 أغسطس 1972، في ولاية كاليفورنيا بأمريكا، ليتم اليوم عامه الـ 48، وأول عمل شارك فيه كممثل كان فيلم The Dark End of the Street عام 1981.. ليمثل بعدها في أكثر من 70 عملا، بخلاف مشاركته في كتابة وإخراج وإنتاج الكثير من الأفلام.

حصد بن أفليك عدد كبير من الجوائز، بينها جائزتي أوسكار، الأولى عام 1998، عن كتابته سيناريو فيلم Good Will Hunting، والذي كتبه بمشاركة مات ديمون، وهو الفيلم الذي أخرجه Gus Van Sant.

أما الأوسكار الثانية لبن أفليك فحصدها عن إنتاجه لفيلم Argo، وذلك عام 2013.

وترشح بن أفليك لجولدن جلوب 3 مرات وحصد منها 2، كما ترشح لبافتا 3 مرات وحصد منها 2.. وغيرها العديد من الترشيحات والجوائز.

ومن أشهر الأفلام التي شارك فيها بن أفليك كممثل، Good Will Hunting عام 1997، وJersey Girl عام 2004، وHollywoodland عام 2006، وArgo عام 2012، وBatman v Superman: Dawn of Justice عام 2016.

أما آخر فيلم شارك فيه بن أفليك كان، The Way Back، وهو من إخراج جافين أوكور، والذي شارك في تأليفه مع بران إنجلسبي.

ويقدم "أفليك" في الفيلم دور لاعب كرة سلة سابق، يكافح إدمانه للكحوليات، بحسب موقع السينما "IMDB"، ومدة الفيلم ساعة و48 دقيقة.

وخلاف مشاركته كممثل، أنتج بن أفليك أكثر من 24 عملا، بينها، Argo، وFeast، كما أخرج عدد من الأعمال بينها Argo، وLive by Night .

كما تميز بن أفليك في كتابة السيناريو، وأول فيلم كتبه كان Good will hunting، وحصد عنه أوسكار بالإضافة لكتابته سيناريو أفلام The Town، وLive by Night وغيرها.