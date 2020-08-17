وصول طائرتي المساعدات 7و8 من الجسر الإغاثي المصري إلى لبنان

وصلت الطائرتان السابعة والثامنة من الجسر الجوي الإغاثي المصري، اليوم، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وعلى متنهما كميات كبيرة من المساعدات الضرورية التي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديمها إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساندته في تجاوز محنة الانفجار المدمر الذي لحق بالعاصمة قبل نحو أسبوعين.

وحملت الطائرتان ما يربو على 28 طنا من المساعدات الإغاثية والغذائية والمستلزمات الطبية التي تقدمها مصر إلى الشعب اللبناني دعما له في مواجهة تداعيات كارثة انفجار الميناء البحري لبيروت التي وقعت في 4 أغسطس الجاري وأسفرت عن أضرار بالغة في كافة أرجاء العاصمة إلى جانب سقوط 177 ضحية وقرابة 6 آلاف مصاب.

وكان في استقبال الطائرتين، ياسر علوي، سفير مصر لدى لبنان وأحمد إمام قنصل مصر العام، رئيس وأعضاء مكتب الاتصال العسكري في السفارة المصرية ببيروت، والعميد الركن سهيل نجم ممثلا عن قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون.

كانت القيادة السياسية المصرية، أصدرت عقب أقل من 24 ساعة من وقوع انفجار بيروت، قرارا بدعم الشعب اللبناني عبر إقامة جسر جوي عاجل بين القاهرة وبيروت، لنقل كميات هائلة من الدواء والأدوات الجراحية والمستلزمات الطبية وأطقم الأطباء والجراحين المتخصصين.

كما شمل الجسر الجوي الإغاثي المصري عشرات الأطنان من المواد الغذائية الأساسية لاسيما الدقيق، حرصا على استمرار دور عمل المخابز والأفران في دورة إنتاج الخبز، بعد تعرض المخزون الاستراتيجي من القمح والدقيق للفقدان باعتبار أن صوامع التخزين الرئيسية كانت تقع بداخل ميناء بيروت البحري حيث بؤرة الانفجار.